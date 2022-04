Jessy DUCHILIER

J'ai un BTS contrôle Industriel et Régulation Automatique orienté industrie qui regroupe l'instrumentation, la régulation et l'automatisme et un diplôme d'ingénieur Eau et Environnement (ENSIL) qui est axé sur l'eau potable, l'eau usée et le traitement des déchets. Je suis actuellement Responsable commercial sur le Sud de la France et les DOM TOM pour la société Evoqua Water Technologies



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Ingénierie

Business development

Négociation

Eau

Environnement

Prospection clientèle

Support technique

Suivi de projet de la rédaction de l'offre à mise