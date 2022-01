Fabien BIGNOZET

Titulaire d'un DECF et passionné par le monde du vin, j'ai décidé de vivre de ma passion.

Embauché en 1997 comme job d'étudiant à la Cave Valmy, mon PDG actuel m'a d'abord formé à la technicité et le langage du vin jusqu' en 2000.

A partir de 2001, j'ai eu comme mission de développer un service de livraison avec recherche des clients, gestion des commandes et des approvisionnements.

Afin d'enrichir mon expérience, mon PDG m'a confié en 2004 la responsablitè d'un établissement nouvellement crée et dont la hausse est pour l'instant a 2 chiffres.

Je me sens très bien dans mon entreprise et mes relations avec ma direction son exellente mais je ne suis pas fermé pour autant à d'éventuelle propositions.