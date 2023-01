Fabien CONTIVAL

Bonjour,



Je suis Ingénieur ENSEEIHT depuis 2008 en Electronique et Traitement du Signal.



J'ai dans un premier temps acquis une expérience dans l'Electronique grâce à un CDD chez TRW Conekt (Angleterre).

Je me suis ensuite spécialisé dans le Traitement du Signal sous l'impulsion du projet école/entreprise (ASTRIUM) sur l'intégration d'une caméra au sein d'un système embarqué.



J'ai orienté mes expériences dans ce sens (Traitement du Signal - TS / Traitement d'Image - TI / Computer Vision - CV / Computer Graphics - CG / Machine Learning - ML - IA / Deep Learning):



- chez AKKA Technologies, sur un projet européen pour l'Aéroport Toulouse Blagnac à travers une simulation 3D de stratégies d'affectations de caméras PTZ pour traquer et comprendre les activités du tarmac en temps réel / sur du développement d'applications C++ en Reconstruction 3D, SLAM au sein d'un projet de recherche sur le véhicule du futur (LINK&GO) .

- chez CONTINENTAL, en segmentation de flux optique (stage) et en calibration géométrique de caméras en milieu industriel (prestation).

- chez FITTINGBOX, sur un projet dessayage de lunettes virtuelles avec ses problématiques de détection de visage, dadaptation morphologique de modèles 3D et de tracking temps réel.

- chez 3C, en imagerie 3D (traitement de surface 3D et segmentation de scans dempreintes dentaires).

- chez MODULO PI en algorithmie de traitement dimages, de calibration de caméras, de reconstruction 3D et de calibration de projecteurs vidéo.

- chez CS Group sur des projets en TI / TS sur des images satellites (optique et radar) notamment sur de laffinage de modèle satellite à partir de GCPs (IPLOC pour Pleiades), sur de la simulation dimage Radar pour la mesure de hauteur deau par interférométrie (RADARSPY pour SWOT) ainsi que de la calibration radiometrique d'image SAR (Sentinel 1) / sur des projets en IA via la création de projets templates en classification, segmentation et timeseries via les backends Pytorch/Pytorch-Lightning et Scikit-Learn.



Ces projets me permettent de développer mes compétences techniques, de gestion de projet et de communication.





