Fabien GANDON

Je suis en charge des approvisionnements de mon entreprise.

J’ai limité le taux de ruptures de stock et assuré un bon taux de service client.



Plus de 10 années d'expérience comme approvisionneur m'ont dotées de qualités d'organisation, de rigueur et de réactivité.

J'utilise quotidiennement les logiciels de bureautique tels que Word et Excel, ainsi qu'un logiciel ERP.

J'ai également de bonnes notions d'anglais.



Mes compétences :

Approvisionnement

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ERP

Anglais

Espagnol

Relations clients

Négociation

Gestion de partenariats

Achats

Vente

Négociation achats

Gestion des achats

Approvisionnement et achats