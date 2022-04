Fabienne GANDON

Profondément impliquée dans les processus organisationnels de l'entreprise, je me suis forgée une expérience riche au sein de PME innovantes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), des systèmes d'information géographiques aux moteurs de recherche sémantiques. Une évolution constante m'a permis d'accéder à un poste de Directrice générale déléguée, Responsable projets.



De formation scientifique et technique, l'édition de logiciel a été le cadre de mes activités : développement, gestion de projets clients, suivi client, avant-vente, management d'équipes techniques, coordination. La création, la gestion et l'animation du pôle d'Excellence de Pertimm, dédié aux projets de recherche collaboratifs, m'a permis de fusionner deux pôles d'intérêts majeurs que sont d'une part la recherche et d'autre part l'industrie. Mettre la recherche au service de l'innovation, valoriser cette innovation dans une entreprise, favoriser les passerelles entre les laboratoires académiques, les PME et les grands groupes sont des objectifs ambitieux mais particulièrement motivants.



Mon goût prononcé pour l'international s'est renforcé au fil des expériences auprès de clients à l'étranger comme dans le cadre de projets de recherche collaboratifs européens.

Les maîtres mots au sein de mes activités seraient organisation et rigueur tout autant qu'implication et adaptabilité.





● Expérience Editeur de logiciel

● Direction projets

● Management d'équipes techniques

● Expérience à l'international

● Connaissances techniques : Moteurs de recherche, Linguistique, sémantique, Gestion/accès aux données, SIG (Systèmes d'information géographique), Cartographie

● Méthodes projet et développement

● Fibre managériale, leadership, organisation

● Respect des engagements et des personnes

● Anglais courant, Espagnol



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Financement de l'innovation

Organisation

International

TIC

Rigueur

Dynamisme

Respect des engagements

Adaptibilité

Autonome et responsable

Management opérationnel