Richard ZEITOUNI

Je suis Franco-Libanais, aprés mon diplôme d'ingénieur Mécanique, j'ai continué mes études en France jusqu'à obtenir un doctorat en Génie Mécanique. J'ai commencé ma carrière professionnelle chez Matra-Automobile et ensuite chez PSA. Passionné d'automobile, j'ai en charge au sein du département sécurité passive et prestations clients, un service (50 ingénieurs)qui regroupe des experts en sécurité passive et prestations clients et gère les relations extérieurs (consumérisme, assureurs, international, ACEA..) dans ce domaine.

De plus, j'ai été récement nommé Maitre Expert Sécurité Secondaire pour le groupe PSA.

Mon travail qui me passionne, m'amène à beaucoup voyager (Europe, Asie, USA..), rencontrer beaucoup de gens de différentes nationalités et d'enrichir ma culture personnelle.



Mes compétences :

crash automobile

design automobile

lobbying

calcul structure

materiaux