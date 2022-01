Fabien GELLE

Expert du digital, j’accompagne depuis 15 ans des start-up et grands groupes dans leur développement numérique (Telecom, réseaux sociaux, médias)



Autour de la data, je conçois des services et expériences utilisateurs engageants et déploie des plans d’actions marketing performants pour développer le business.



Après avoir défini les priorités, je m’engage dans la mise en œuvre concrète de projets en coordonnant des équipes pluridisciplinaires.



Curieux et polyvalent, j’apporte une culture de l’agilité et de l’innovation pour accompagner les clients vers des usages récurrents et ROistes.



-- > De solides expertises en : marketing produit et client, E-Commerce, Data & analytics, management et mentoring, transformation numérique.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Community management

E-commerce

Web analytics

Big Data

E-business

Acquisition online

Fidélisation client

Marketing relationnel

Mobile marketing

Marketing produit

Gestion de produit

Webmarketing

Stratégie digitale

Publicité

Transmission d'entreprise