Fabien GODDE

- Management unités commerciales mono et multi-sites, animation équipes commerciales et

pluridisciplinaires, pilotage performance opérationnelle

- Animation, développement commercial et déclinaison politique commerciale

- Conduite démarches qualité et satisfaction clients

- Pilotage compte d’exploitation, contrôle budgétaire, suivi indicateurs financiers, reporting

- Social et gestion IRP : CE, CHSCT, DP

- Conduite et gestion projets transverses déployés sur réseaux commerciaux

- Expérience Franchise : développement et exploitation de 23 agences en franchise dans le secteur des

services automobile

- Compétences sectorielles : distribution spécialisée (ameublement, électroménager, produits

technologiques et culturels, cosmétiques), automobile, services



Mes compétences :

Distribution

Supply chain

Qualité / Satisfaction Clients

Projet / Process