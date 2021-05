Alain CHEVALLIER

J'accompagne et anime les responsables et équipes SAV des magasins de toute la France

Pour m'assister dans cette mission, je pilote et anime les Chargés de missions SAV/LOG/Multicanal Région sur les différents indicateurs, KPI, Process, Info news, verbatims ....

Je coordonne les projets transverses qui ont des impacts sur l'exploitation en magasin

Je suis le référent métier SAV sur les projets et interlocuteur privilégié pour les déploiements sur le réseau

J'ai une expérience métier variée : Commerce, SAV, Logistique... un périmètre de plus en plus large : en magasin, en région et France, le tout validé par un master en Sciences de Gestion Parcours Distribution