Fabien KENDÉRIAN

Enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - EA 4191)



I) ENSEIGNEMENT

- Droit des affaires : droit commercial général (L3 Droit / LP Métier du notariat / M2 Droit notarial, Univ. Bordeaux)

- Droit des baux civils et commerciaux (M2 Droit et gestion du patrimoine / M2 Droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier, Univ. Bordeaux)

- Crédit-bail mobilier (DJCE, Univ. Bordeaux)

- Bail commercial et procédures collectives (M2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

- Baux commerciaux (Préparation aux premières fonctions des futurs juges non spécialisés, ENM Bordeaux / Formation continue des magistrats, ENM Paris)



II) RECHERCHE

- Thèmes de recherche : Contrats d'affaires - Entreprises en difficulté

- Domaines de spécialité : Baux commerciaux et professionnels - Bail commercial et procédures collectives

- Rédaction d'ouvrages et collaboration régulière à diverses revues et encyclopédies juridiques : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (RTD com.) ; Actualité Juridique Droit Immobilier (éd. Dalloz). - La Semaine Juridique, Entreprise et affaires (JCP E) / Notariale et Immobilière (JCP N) ; Loyers et copropriété ; Revue des procédures collectives ; JurisClasseur (éd. LexisNexis). - Gazette du Palais ; Defrénois (éd. Lextenso). - Revue Lamy Droit des Affaires (éd. Wolters Kluwer)

- Co-auteur du Code des baux commenté : LexisNexis (réédition annuelle)

- Co-titularité de la chronique « Baux commerciaux » à la RTD com.

- Auteur de l'ouvrage Le sort du bail commercial dans les procédures collectives - Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires : LexisNexis, coll. Droit & Professionnels, 5e éd., 2019

- Titularité de la chronique « Contrats en cours » à la Gazette du Palais, Spécialisée Droit des entreprises en difficulté