Fabien LEDOUX

Bonjour,





Fort de 7 années d'expérience dans le domaine du stockage, je me suis très rapidement spécialisé dans les produits proposés par le constructeur NetApp. Mon métier de consultant m'amène, le plus souvent, à être confronté à des problématiques d'intégration et de migration de solutions de stockage. J'aime aussi échanger avec les clients afin de les conseiller, que ce soit sur les bonnes pratiques ou sur les possibilités d'évolution de leur matériel. Depuis trois ans, j'ai pu diversifier mes connaissances en travaillant avec du stockage HP 3PAR, IBM et Dell.

Côté systèmes, j'ai une bonne connaissance des environnements Open Source, notamment avec Red Hat et en tant qu'intégrateur stockage, je travaille régulièrement avec des environnements VMware, Microsoft et AIX.



Je vous laisse parcourir mes expériences et si vous pensez que mon profil peut correspondre à une de vos opportunités, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail disponible sur mon profil.



Dans l'attente de vous lire.



Certifications:



2012 NetApp Certified SAN Implementation Engineer (NCIE SAN)

2012 NetApp Certified Data Management Administrator (NCDA)

2009 Red Hat Certified Engineer sur RHEL 5 (RHCE)





Les compétences dont je dispose:



Stockage: NetApp FAS/V-Series, IBM Storwize, SVC, FlashSystem, HP 3PAR, MSA, Dell Compellent

Systèmes : VMWare ESX(i)/vSphere, Red Hat EL (et dérivées), Windows 2008, 2012

Applications NetApp : MetroCluster, SMVI, SnapDrive, SMSQL, Snapmirror, Snapvault, OSSV, DFM, Multistore vFiler, SAN FC et iSCSI, CIFS, NFS, OCUM

Applications Open Source: Apache (LAMP), Bind, DHCP, Iptables, OpenLDAP, Samba, Nagios, Centreon, MySQL

SAN: Brocade

Langues : Anglais (Lu Ecrit Parlé)



