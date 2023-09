J'accompagne les dirigeants des TPE pour développer leur activité.



À partir d'un diagnostic, je détermine le potentiel maximum de l'entreprise, j'élabore le prévisionnel avec le dirigeant et J'accompagne chaque mois pour atteindre les objectifs et les ratios de rentabilité fixés.



Je suis un vrai copilote investit pour l'entreprise, par l'entreprise.



J'ai intégré le réseau Rivalis pour être moi même entouré et permettre d'utiliser le méthode rivalis qui a fait ses preuves depuis plus de 26 ans.



Dispo pour expliquer lors d'un rdv:

fabien.masson@rivalis.fr

07 88 44 28 89