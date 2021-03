Je suis actuellement Chargé de Recherche au Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon (CNRS - UMR 5672) où je développe un système biomimétique permettant de suivre et de contrôler le transport de biomolécules (l'ARN en particulier) entre le noyau et le reste de la cellule.



Je m'investis, en outre, dans la constitution d'un réseau dense et dynamique d'anciens PC1 au travers de l'association loi 1901, ESPCI.ORG (http://www.espci.org).



Mes compétences :

Physique

Biophysique