Guillaume FORGET

De formation scientifique, j'ai progressivement migré des sciences dites "formelles" (mathématiques et physique théorique) vers des sciences plus expérimentales (chimie puis biologie) puis, actuellement, vers les sciences humaines.



Car, bien que les sciences me passionnent, au cours de ma thèse je me suis découvert une vocation à l'encadrement et à la formation et je compte ainsi me réorienter vers des emplois liés à l'animation, l'assistance, la formation ou l'encadrement dans le privé.



En fait, j'ai toujours eu un gout prononcé pour le conseil et l'assistance. Notamment lors de mes études d'ingénieur où j'appréciais consacrer du temps à faire une assistance informatique ou encore servir de médiateur pour diverses associations que j'ai fréquenté.



Mes compétences :

Formation

Ingénieur

Pédagogie

Encadrement