Mme, M., Bonjour,



Je me présente M. Fabien NIALON, je suis ingénieur diplomé de l'ENISE (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne), spécialisée en Génie Mécanique. je me permets de vous proposer ma candidature pouvant répondre à l'un de vos besoins en ingénieur polyvalent, technique et operationnel sur du pilotage de projets industriels.



Motivé et ayant le sens de l'organisation, je saurais m'adapter à vos demandes. Je possède un bon sens du relationnel et mes trois années d'expériences en tant que chef de projet au sein du groupe Zodiac Aerospace, m'ont permis d'acquérir des connaissances en management, gestion de projets techniques (conception à réalisation) et gestion de budget.



Je serais honoré de vous rencontrer pour vous exposer mon ambition d'intégrer une équipe de travail afin d'y apporter ma valeur ajoutée.



Dans l'attente de vous lire, je reste à votre disposition et je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Fabien NIALON



Ingénieur en Génie Mécanique ENISE



Mail : fabien.nialon@gmail.com



Tél : 06-85-55-82-27



Mes compétences :

Bureautique / outils de geston : EXCEL, WORD, Powe

Gestion de base de données : Smarteam, Access.

Logiciels mécaniques : Bonne maitrise CATIA (Méc

mécanique de précision

hydraulique

chaudronnerie

gestion de projet multi-domaines

gestion de budget

management d'équipe