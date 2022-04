François PETIT

J'occupe le poste d'ingénieur d'affaires au sein d'EDF UTO, et plus particulièrement au service des pièces de rechange (DPRL). Je suis en charge du suivi technique de plusieurs portefeuilles de pièces se trouvant sur les centres nucléaires de production d'électricité d'EDF.



j'ai déjà effectué une expérience à l'étranger, en INDE, durant trois mois.



Mes compétences :

Physique du solide

Language C

Physique Quantique

RAYONS X

Thermique Énergétique. Froid Climatisation

Physico Chimie

Spectroscopie

Matlab

Thermodynamique

Mécanique des fluides

