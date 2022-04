Fabien NJAKPOU EBOUSSI BOULAGA

Mon cursus d'études en électricité m'a conduit au diplôme d'Ingénieur Généraliste. Ayant intégré le monde professionnel à l'âge de 25 ans j'ai tour à tour exercé comme :

1. Cost Engeneer, où mon travail consistait à chiffrer les projets,

2. Responsable Technique où j'étudie et déploie des solutions de contrôle d'accès et de vidéo surveillance.

Mon objectif final est de devenir un expert et de participer à l'élaboration de grands projets.



Mes compétences :

Électricité

Informatique

Réseaux

DAO

Gestion de projet

Instrumentation

Automatismes industriels