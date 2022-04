Fabien ODINOT

Mon expérience de dix années, en tant qu’acheteur public aux seins de différentes structures d’achat et de mandatement du Ministère de la Défense puis deux ans en tant que Responsable Achat en Communauté de communes et actuellement conseiller en achats et marchés publics dans un conseil général ,m’a permis de faire évoluer mes compétences et mes responsabilités dans ce domaine qui m’intéresse tout particulièrement.



Durant mon expérience au sein du Ministère de la Défense, j'ai travaillé sur le terrain avec des opérationnels et cela m'a permis d'analyser et de bien comprendre leurs besoins. Le but étant de traduire en langage "marchés publics" leurs attentes et de rédiger des marchés "sur mesure" en définissant une stratégie d'achat pertinente dans le respect de la règlementation liée à la commande publique.



L'ingénierie est aussi possible dans les marchés publics et c'est pour cela que ce métier me passionne car chaque cas est différent et suscite une remise en question perpétuelle afin de satisfaire les besoins des utilisateurs dans des conditions optimales d'efficacité. Ce savoir-faire me permet de dispenser des formations à l'achat public afin de transmettre ma technicité mais aussi de faire profiter les personnes intéressées de mon expérience professionnelle dans ce domaine en constante évolution.



Mes compétences :

Marchés publics

Pédagogie

Formation professionnelle

Rigueur