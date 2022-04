Fabien OGER

En charge du service Audit Interne de PGA MOTORS, rattaché à la Présidence et à l’actionnaire Porsche Holding, je travaille en étroite collaboration avec les dirigeants du Groupe afin de développer la performance opérationnelle et la culture du Contrôle Interne.



Je suis à l'écoute de toute opportunité de contact avec des professionnels de l’audit, du contrôle et de la gestion des risques, pour enrichir mon réseau et mes compétences.