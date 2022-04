Fabien PAILLÉ

J'ai débuté ma carrière dans une banque mutualiste française en occupant différents postes d'exploitation sur les marchés des particuliers, professionnels et des patrimoniaux.



Par la suite, j'ai occupé deux postes de marketing opérationnel sur les marchés des particuliers (segment "grand public" puis "épargne") me permettant de superviser des opérations commerciales pour des réseaux d'agence à l'échelle régionale et de manager une équipe de trois personnes à cinq personnes.



J'ai eu l'opportunité au sein de ce groupe bancaire d'intégrer la filiale fabriquant et commercialisant auprès de partenaires externes (courtiers internet ou réseaux de distribution classique) des contrats d'Assurance Vie et de Prévoyance au poste d'Inspecteur. Durant cette période, j'ai pris en charge le développement commercial d'un réseau d'assureur IARD France entière.



Depuis 4 ans maintenant, je suis responsable du Département Clients. Les trois équipes (trente personnes) que je manage prennent en charge l'ensemble des demandes d'informations, réclamations des Partenaires et clients directs depuis trois accès (téléphone, courriel et courrier). Une dernière équipe manage la Qualité Clients (détection et centralisation des dysfonctionnements et anomalies, suivi et enregistrements "Pertes et Profits") pour l'ensemble de la Direction dont le Département Clients fait partie.



Mes compétences :

Management d'équipe

Centres d'appels

Relation clients

Management de projet

Pilotage equipe centre d'appel

Produits bancaires,financiers,assurance - vie, pre