Fabien PAPPALARDO

Diplômé d'un Baccalauréat Scientifique, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers un DUT Informatique que j'ai obtenu en 2007.

Ensuite, j'ai décidé d'effectuer une année de licence à l'étranger, et plus particulièrement en Ecosse, où j'ai validé ma licence "Web Site Development".

Je suis actuellement en licence Techniques et Activités de l'Image et du Son à l'Université du Sud Toulon-Var à distance.



Après avoir travaillé 6 ans en tant que responsable de point de vente dans la restauration rapide, je suis revenu dans l'informatique en tant que technicien support technique applicatif.



Mes compétences :

CSS

Javascript

MySQL

PHP

Référencement

Xhtml

PostgreSQL

VBScript

Oracle

Microsoft SQL Server

Jira

Sales Force