Fabien PARMENTIER

Depuis Octobre 2014 : EXL Group

4 rue Gresset 44000 Nantes

Consultant sénior



Oct 2010 – Sept 2014 : BNP Paribas

255 Rue de Paris 93100 Montreuil

Responsable de patrimoine



Mars 2001 – Sept 2010 : ARVAL (Groupe BNP Paribas)

22 rue des deux gares - 92564 Rueil Malmaison

• -2010 : Responsable Décommissionnement

Amélioration et optimisation du système existant pour faciliter l’intégration des nouveaux modules.

Analyse et pilotage des suppressions, reengineering, …

Participation aux projets d’archivage et de purge sous Oracle et Sybase

• 2007 – 2009 : Architecte des modèles de données

Définition du modèle de données logique et physique pour l’ensemble du SI, à l’exception des progiciels.

Mise à disposition du modèle sous Oracle et support aux développements

Participation à la définition des normes de modélisation. Réalisation du modèle cible sous Erwin. En charge du plan d’action pour la migration des modèles physiques déjà réalisés vers le modèle cible.

• 2005 – 2006 : Chef de projets dans le cadre d’une refonte du SI.

Analyse des systèmes existants dans le groupe pour choisir un système maitre. Système Français, Néerlandais, Anglais, et mission de 3 mois aux Pays-Bas pour travailler sur l’amélioration de l’application locale (Java – Oracle)

Etude et chiffrage de plusieurs solutions de facturation unique

Etude de faisabilité de l’isolation du référentiel des tiers

Définition des référentiels Tiers et Matériel

Déploiement de SAP FI/CO en Europe Centrale (Pologne, République Tchèque, Slovaquie)

• 2004 : Responsable de Domaine Métier.

Encadrement des équipes de développement pour tous les projets de la direction des Opérations (19 personnes et un budget de 1100 K€ pour 2004)

• 2002 – 2003 : Chef de projets

Réalisation et suivi de plusieurs projets autour des services (Location Courte Durée, Web service avec des partenaires pour les changements de pneumatique, …) ou de la facturation (Refacturation des interventions, Externalisation de l’édition, Outil d’édition de facture pour la Hongrie, …)

Développement en Delphi - Sybase

• 2001 : Responsable d’applications

Développement et maintenance d’applications en Delphi 6 et Sybase

Déploiement en filiales





Fev 2000 – Fev 2001 : Union Technologie Informatique

98, rue du château 92100 Boulogne-Billancourt

Développements en Delphi 4.0 et Sybase pour ARVAL



Nov 1997 – Jan 2000 : Kort & Lonn Ingénierie

24, Avenue Jean Jaurès 71100 Chalon sur Saône

Développements en Delphi 2.0 et Sybase (Transact SQL) pour Klöckner Distribution Industrielle



Dec 1996 – Sept 1997 : Projet industriel pour la société DIM.

Analyse et redéveloppement en Visual C++ et Access du logiciel de commande d’une machine à mesurer les collants pour les tests qualité:

- Communication entre le PC et la machine (carte SMCC et centrale de mesures)

- Gestion de la base de données des normes, des produits, ...

- Traitement sur les mesures effectuées.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

delphi

Informatique

JAVA

Oracle

Sybase