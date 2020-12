Valérie PELTIER

20 ans de carrière dans le management, dans la direction de projets d'envergure internationale en Business Intelligence puis en transformation Digitale et eCommerce, dans l'industrie du Luxe.

Ma passion pour le développement des individus et des équipes m'a aspirée vers le coaching et je suis désormais Coach Professionnelle certifiée, créatrice de ma propre société. J'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur développement en les aidant à mobiliser leurs talents au service de leurs objectifs.

Je réalise également des missions de facilitation, et de conseil en Digital, eCommerce et omnicanal.



Spécialités : Coaching individuel, Aide à la transition professionnelle, Consulting en Management, Digital, e-Commerce / e-Services, Omni-canalité, industrie du Luxe



Mes compétences :

Coaching

Mentoring

Management d'équipe

Direction de projet