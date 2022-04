Laurence MADES

Qualité Service Client:

Large expérience en informatique de gestion dans de nombreux domaines

Savoir faire en assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de services comptables et de direction financières, générales et commerciales

Accompagnement des utilisateurs sur toutes les phases d’un projet (de la définition des besoins à la mise en œuvre opérationnelle en passant par la gestion du changement)



Management:

Qualités relationnelles permettant une collaboration efficace avec tous les acteurs d’un projet

Pilotage d’équipes informatique, maîtrise d’ouvrage et utilisateurs

Gestion de la relation sous-traitant

Encadrement d’équipe de moyenne dimension



Gestion de projet:

Maîtrise de toutes les phases d’un projet

Méthode de gestion de projet CMMI

Maîtrise des coûts et des délais

Responsable de projets transversaux tel que l’archivage des données structurées

Mise en place de nouveaux système et maintenance corrective, évolutive

Mise en œuvre des contraintes réglementaires

Rédaction de procédures

Mise en place d’indicateurs



Domaines fonctionnels:

Opérationnels : Eau, Location longue durée

Finance, Comptabilité, Recouvrement, Paye

Commerce



Domaines techniques:

OPX2

MERISE, AMC Designor

SYBASE, SqlAdvantage, Administration, Réplication

ORACLE, SQLWindows, TOAD

Access, PowerBuilder, C, C++, Visual C++, Visual Basic, Java, HTML



Langues:

Anglais : courant

Grec



Mes compétences :

Contrôle de gestion