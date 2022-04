Fabien PASCAL

Je suis actuellement technicien et "commercial" dans le domaine de la sécurité incendie.



Je vérifie, installe et répare tous types de systèmes liées à la sécurité incendie tels que:



- alarme incendie

- désenfumage

- porte coupe feu

- extinction automatique

- DAC Station service 24/24h

- RIA

- Extincteur ...



Je fais également des propositions de devis pour de la maintenance préventive et corrective.



Toujours en recherche d'opportunité et de qualité dans mon domaine d'activité.

Ma politique :



- qualité

- satisfaction

- autonomie

- ...



Mes compétences :

Desenfumage

Alarme incendie

Porte coupe feu

Éclairage de sécurité

Extinction automatique