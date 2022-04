Fabien PEREZ

Logique et captivant... Tels sont les deux mots qui resument mon parcours.

Logique? Une evolution au fil de l'eau : son analyse puis son traitement et enfin son transport, mais aussi eau potable, eaux naturelles, eaux pluviales ou eaux usées domestiques et industrielles...

Captivant? analyser, comprendre et traiter, chercher et trouver, et aujourd'hui réguler et normaliser. Travailler en autonomie ou en équipe, manager un groupe, ou encore plus actuellement imposer ses objectifs, défendre ses idées... De la vision à la stratégie mise en oeuvre pour la réaliser.



Et tout cela en me déplaçant de par la France, l'Europe mais aussi et c'est une chance, de par le monde.



Un doctorat qui a viré industriel, des projets de recherche avancée aux problématiques court terme et concrètes, je suis aujourd'hui dans la défense de ces intérêts industriels et le lobbying.

Une experience et une expertise reconnues par notamment des organismes tels que le LNE, le CERIB, ou encore le CERTIPRO (en Belgique), le KIWA (Pays-bas) mais aussi l'AFNOR (membre P16E), le CSTB (expert GS5, 14 et 17), le CEN (expert TC155 WG26)...



Et maintenant? Partager cette expérience et innover...



Mes compétences :

management

gestions de projets

Normalisation

Animation de l'innovation