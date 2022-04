Fabien PERNET

De formation commerciale, je travaille aujourd'hui chez Capgemini où j'ai réalisé des missions de conseil dans les domaines de l'administration, de l'industrie, de la construction. Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences et mon sens de l’écoute client.



Bilingue en anglais, je suis intéressé par toute opportunité/challenge motivant à l'international.



Mes compétences:

- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et Oeuvre (AMOA/AMOE)

- Conduite du changement

- Formateur

- Analyse Fonctionnelle (Cahier des charges, spécifications, ...)

- Modélisation des processus

- Gestion de Projet (suivi et planification des développements)

- Recette fonctionnelle / Tests d'intégration

- Industrialisation (gestion des exigences, stratégie de test, ...)

- Release Management (déploiement, coordination et gestion d'environnements, mise en production, documentation architecture projet, ...)

- Avant-vente

- PMO







Mes compétences :

SAP Finance

Oracle

Qualiac