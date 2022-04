Fabien PÉROUSE

Bénévole de l'association



" Tout Va Bien ", le journal qui réinvente demain,



Inspirée du journalisme de solutions, l'association diffuse des bonnes nouvelles via un journal papier : " Tout Va Bien Lyon ", des évènements, des réductions chez des partenaires ... Voici le site web qui vient d'apparaître :



http://toutvabienlejournal.org/



3 formules d'adhésions pour faire partie de ces " aventures locales " de diffusions " d'infos positives et de bonnes nouvelles " réelles et se voulant pertinentes .



Place offerte à L'Improvidence Lyon Café Théâtre pour les 50 premiers membres engagés .



Si vous voulez plus d'informations, rejoindre l'équipe en participant à la rédaction d'articles qui diffusent des " bonnes nouvelles constructives ", ou autres ... vous pouvez contacter :



toutvabienlejournal@gmail.com



J'ai lancé



" Les Eaux Vives du Futur "



L'idée de cette association est née en 2008, un jour de lecture de " Passeurs d'Espoirs ", récit relatant les périples d'une famille partie à la rencontre d'entrepreneurs sociaux accompagnés par le réseau Ashoka .



Dans la lignée de Reporters d'Espoirs, grand média national mettant en lumières les initiatives porteuses de solutions, et ce de manière bien sûr nettement plus modeste que ce superbe média ainsi que pleins d'autres extras qui se développent, " Les Eaux Vives du Futur " a elle aussi pour but de mieux diffuser les infos peu transmises dans les médias dits " traditionnels ", afin de redonner leurs places aux initiatives " positives " réellement existantes et concrètes ( sans vouloir faire de la médiatisation de " bisounours " bien au contraire ), afin d'offrir un panel d'infos plus variées et pertinentes aux citoyen(ne)s, favorisant ainsi une meilleure incitation à l'envie d'agir de chacun(e)s d'entre nous .



Pour ceci, " Les Eaux Vives du Futur ", avec des slogans " Être optimistes, c'est être réalistes ", " Devenons nostalgiques du futur ", " L'optimisme n'est pas un vain mot, il veut faire son show aux infos " ( notez qu'il y a de la recherche, lol ),



s'engage à imaginer des concepts interactifs, conviviaux, pertinents, montrant que les initiatives solidaires ne sont pas réservées à des " surhommes ou femmes exceptionnelles ", mais accessibles à toutes et tous, chacun(e)s avec nos sensibilités, " potentiels ", différences ... qui sont des richesses permettant de mieux entreprendre ensemble .



Les Panneaux des initiatives, les kiosques des initiatives, des jeux de pistes, vidéos ... ce ne sont pas les idées qui manquent .



Merci à Association Anciela et à sa Pépinière d'initiatives citoyennes d'avoir reboosté ces élans .



Mettre en lumières :



les différents médias : citoyens, porteurs de solutions, d'" impacts ", alternatifs diffusant des infos réelles " positives " ... ( Reporters d'Espoirs, Kaizen Magazine, Le Zéphyr, Journal L'âge de Faire , Silence , Altermondes ... ) ainsi que leurs évènements,



les plateformes interactives diffusant, soutenant ou accompagnant elles-mêmes des initiatives citoyennes " positives ", des entrepreneurs sociaux ... ( Ashoka France et Monde, MakeSense, Ronalpia, Mouves Rhône-Alpes ... ),



et cela via des concepts ludiques, interactifs ( jeux de pistes, panneaux des initiatives, kiosques des Initatives, vidéos, théâtres forums, d'impros, des rencontres ... ),



Remettre à disposition des citoyen(ne)s, les " outils médiatiques " réels incitant à l'optimisme et à l'envie d'agir, souvent méconnus par beaucoup .



