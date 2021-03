Fabien ROBERT

Travailleur Social ayant une formation professionnelle de :



- Accompagnant Éducatif et Social (DEAES)

- Coordinateur de projets d'animation sociale (DEJEPS)

- Formateur aux métiers de l'animation et l'éducation populaire

- Directeur d'Accueil Collectifs de Mineurs (UC Complémentaire BPJEPS)

- Animateur Culturel (BPJEPS)

- Animateur Socio-culturel (BAFA)



Par ailleurs diplômé en Menuiserie/ ébénisterie (CAP / BEP),

avec cinq années d'expériences en rénovation bâtiment de second oeuvre.



Également autodidacte dans d'autres domaines. (musique, internet, illustration, bâtiment/rénovation…).



Fondateur, Président et Directeur Pédagogique de l'Association RuedeLaCulture.

"Ce projet a pour but de véhiculer les valeurs et les pratiques de l’Education Populaire.

Cela se traduit par la mise en œuvre de prestations d’animations culturelles et de formations aux métiers de l'animation et de l'éducation populaire."



RuedeLaCulture

Prestations et formations

Animation Culturelle / Education populaire

