Fabienne COCHET

Intuitive, passionnée par lhumain, et convaincue que lHomme est un levier majeur de la performance économique durable, j'ai fondé Efficience MTC pour accompagner des entreprises / organisations et des personnes face à leurs enjeux et leur envie de transformation.



Je mets à profit mes 20 ans dexpérience en management, développement commercial & négociations commerciales complexes dans de grands groupes & PME (FMCG) pour aider les organisations à faire face aux enjeux clés en conduisant la transformation humaine individuelle et/ou déquipes.



Explorer les talents, élaborer un projet et faciliter le développement d'une personne ou dune équipe avec bienveillance sont des missions qui me passionnent.



Ce qui manime : transformer toute difficulté en opportunité !



Domaine de compétences : Développement Commercial, Négociations, Management, Achats, Category Management, Restructuration, Coaching individuel et d'équipe, Animation de Groupe, Formation, Conduite du changement, Gestion de projets, Commercial, GMS, FMCG, Agroalimentaire.