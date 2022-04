JANVIER 2009

Après avoir passé plus de 20 ans au sein de multinationales, Emmanuel RICHARD crée Kreativ Animation.

En 6 ans, nous avons réalisé près de :

. 200 événements pour particuliers

. 80 jours d'animation commerciale

. 50 événements professionnels



JUILLET 2015

Développement de l'activité et création de la SAS KREATIV EVENTS en association avec Annabelle HARISMENDY.



NOTRE ACTIVITÉ

Nous sommes spécialisés dans l'événementiel à destination des professionnels et des particuliers :

. conventions, séminaires, salons, inaugurations

. mariages, anniversaires

. soirées à thème

. soirées VIP

. garden party

. galas, bals de promo

. animations podium

. quiz interactif (avec télécommandes)



Mes compétences :

Création

Événements professionnels

Organisation

Organisation d'évènements

Organisation d'événements professionnels