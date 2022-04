Fabienne COSTA

Issue d'une formation artistique, je suis entrée dans le monde de la communication par le biais de l'informatique, j'ai débuté en tant que Metteur en page P.A.O.

Ensuite, j'ai préféré avoir un rôle plus commercial, être en contact avec les clients. Je suis alors devenu responsable de production puis chef de projet sur différents budgets.

Aujourd'hui, forte de mon expérience dans la grande distribution, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise qui me permettrait d'évoluer et de m'enrichir dans un autre secteur.

Ce qui me motive le plus c'est d'être autonome, de pouvoir proposer des solutions, des améliorations pour le bon déroulement des dossiers que je traite, de pouvoir conseiller un client/collaborateur , lui faire des propositions et aussi de maîtriser l'organisation des différentes étapes qui constituent la réalisation d'un projet.

Mon but est de re-dynamiser ma vie professionnelle, de trouver de nouvelles motivations en relevant de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Communication

Communication - Marketing

Marketing