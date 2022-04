Blandine HERTZOG

Je bénéficie d'une vraie expérience, riche et complète, en agence de publicité, à travers successivement des postes de production, de conseils et d'encadrement, au service de clients très divers .

Je bénéficie également , et c'est en particuleir ce qui fait la richesse de mon expérience, d'une expertise en matière de direction opérationnelle aquise sur le site lyonnais d'une des principales agences de publicité françaises,( McCann Erickson) avec le management d'une quarantaine de collaborateurs, et ceci jusqu'en Décembre 2005.



J'ai dirigé , de mai 2006 à juillet 2019 , la filliale lyonnaise d'un groupe important en matière d'impression numérique.

Lips, groupe Electrogeloz. 40 collaborateurs (Equipes de production, commerciale, administrative)

4 boutiques grand public et un site de production industrielle.

Responsabilité des équipes, du CA Grand public et industriel, et de la rentabilité de l'ensemble.



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Conseil

Création

Création d'évènement

Distribution

Management

Management opérationnel

PLV

Presse

Publicité

Responsabilité

Théâtralisation