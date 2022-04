Fabienne COTTRET

La portée de l'image dessinée est immense : le dessin est symbolique, impactant, émouvant, outil de vulgarisation ou de médiation. Le dessin est puissant pour comprendre et se comprendre, parler et se parler. Et pourtant, passé l'âge de la maternelle, nous ne l'utilisons guère plus.



Habituée aux positions d'interface, j'ai compris qu'être facilitateur, c'est être un trait d'union pour favoriser le travail collaboratif. C’est émulsionner les visions et compétences. C’est accompagner une organisation ou un groupe dans un cheminement.



Je combine désormais ma position d’interface à la sensibilité de mon cerveau droit. Dessinatrice de longue date, ayant le goût de l'écriture et de la découverte, j'utilise l'image dessinée et la pensée visuelle au service de la communication et du travail collaboratif.



Je pratique la facilitation visuelle à votre service : j'accompagne les interventions orales (séminaires, groupes de travail et réunions) en modélisant le discours, la pensée et le cheminement du groupe par le dessin. Pour rendre les interventions vivantes et motivantes. Pour s'entendre sur une idée, lever les ambiguïtés. Pour simplifier des concepts complexes.



Je vous propose aussi des portraits optimistes, écrits et dessinés. Pour décrire une personne sous un nouveau jour et créer un effet "team building" : expliquer des valeurs et motivations, mettre en lumière un savoir-faire, être soi et parler de soi autrement.



Je vous invite à visiter mon site internet :Array, et n'hésitez pas à me contacter pour en discuter : fabienne@fabiennecottret.com



En quelques mots, je suis : autonome, enthousiaste, curieuse, assertive, attirée avant tout par le travail collaboratif et en co-création.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Réseau

Organisation du travail