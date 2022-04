Fabienne COUBARD

Parcours atypique, puisque je travaillais dans la mode, mais parallèlement poursuivais mes études de graphologie à la SFDG, puis au CNPG et enfin à FedeR.H, où j'ai obtenu mes diplômes de graphologie et de graphothérapie et un Certificat de Formation au Test du Dessin d'Arbre.



Je suis également expert privé en écritures manuscrites (lettres, testaments, signatures, documents anciens, etc) et diplômée de l'Université de Rouen en tant qu'Expert de Justice.



J'ai reçu l'agrément de la DIRECCTE pour exercer mon activité d'organisme de formation, en tant que formatrice en graphothérapie sur Internet : ce qui permet aux personnes désireuses de se former à cette discipline, et remplissant les conditions demandées, de le faire à leur rythme, sans avoir à se déplacer, et de pouvoir ajouter à leurs compétences déjà acquises, la rééducation de l'écriture.

En effet, cette formation s'adresse aussi bien aux ergothérapeutes, psychomotriciens ou orthophonistes en activité, qu'aux enseignants à la retraites, graphologues, ou toute personne travaillant auprès d'enfants ou ados en difficulté scolaire.



Travaillant maintenant en libérale, je me mets à la disposition des entreprises afin d'analyser les candidatures des postes à pourvoir. Au moyen de la graphologie traditionnelle, mais aussi du test du dessin d'arbre, qui pénètre plus profondément la personnalité du dessinateur.



Je rééduque l'écriture des enfants, adolescents et adultes, quels que soient leurs problèmes de dysgraphie.



Bienvenue sur mon site, n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. A bientôt.

Array



Mes compétences :

Analyse graphologique

Dessin

Ecriture

Formation

Graphologie

Le recrutement

Organisme de formation

Recrutement

Test