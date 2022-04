Fabienne COUDERC

Avec 16 ans d’expériences en agence, freelance ou salarié ,

j’ai acquis une expertise créative applicable à tous supports ou secteurs (print, web, Tv, Street ou Store).

De nature intuitive et curieuse je cherche toujours à concevoir et pousser mes idées le plus loin possible avec toujours en tête la pertinence et la qualité du travail à réaliser.



Mes compétences :

Graphiste web et papier

Direction artistique

Graphiste Print

Conseil en communication

Publicité

Graphisme

Conception graphique

Print