Fabienne COUDRAY

Préparatrice depuis bientôt 30 ans, mon métier ne m'offre plus de débouchés satisfaisants; c'est pourquoi, j'ai commencé un bilan de compétences afin de me réorientée sur une autre voie.

Cette voie professionnelle, je la recherche par l'intermédiaire de VIADEO , en espérant rencontrer des personnes qui pourront me parler de leur profession avec optimisme.

De mon bilan de compétences , il est ressorti plusieurs métiers qui m'ont attiré et donc, je recherche des personnes qui ont pour métiers :

- Secrétaire/ assistant juridique

- Assistant comptable

- Assistant audioprothésiste

- Chargé d'hygiène et sécurité

- Coordinateur de soins à la personne

- Assistant technique médicale ( ASST)

J'ai beaucoup de questions à poser, avant de faire le grand pas vers une autre voie professionnelle,et je suis prête à me former sur 1 ou 2 ans.

J'espère que mon message sera entendu et lu ou si vous connaissez dans vos proches, des personnes concernées, je me ferais une joie de m'entretenir avec eux.



Mes compétences :

Organisation

Conscience professionnelle

Travailleuse