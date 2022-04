Fabienne COVELLO

Femme de terrain dotée d'un certain leadership, je suis capable de fédérer les équipes pour répondre aux problèmes rencontrés ou aux urgences afin d'atteindre des objectifs concrets.

Je fais preuve de beaucoup d'empathie me permettant de respecter et de comprendre les personnes placées sous ma responsabilité.

Mes connaissances de l'outillage (de la conception jusqu'à la mise au point) sont un plus pour rapprocher les équipes pluridisciplinaires dans les analyses des problèmes.

Mes connaissances en outils de Qualité comme l’Amdec et le plan d’expérience sont très utiles pour l’amélioration des outillages et surtout pour mettre en place la maintenance préventive. La progression de notre société s’est faite par la mise en place du Lean au travers de différents outils comme le SMED (optimisation des changements d’outils), QRQC (méthode d’analyse de problèmes sur le terrain) avec une répercussion directe dans le Plan d’Amélioration Continue, les « Poka Yoke » dans les outils, le 5S.

J’ai su motiver mes équipes pour utiliser tous ses outils d’amélioration de la production et les impliquer dans des groupes de travail.



Mes compétences :

Conception mécanique

Analyse technique

Production industrielle

Management

Conduite de projet

Conception de produit

Implication

Découpe emboutissage