C'est fait ! Mon projet professionnel est abouti avec la création des e-ditions LA CONCRETE.

CONCRÈTEMENT...

Anciennement journaliste pour des magazines féminins et chroniqueuse radio, en 15 années de presse, mon objectif a toujours été d’apporter avec bienveillance et simplicité, les solutions de bien-être à mes lectrices et mes auditeurs.

Aujourd'hui, et autrement, je poursuis ma mission avec les Editions LA CONCRÈTE que j'ai fondées, et comme auteur spécialisé dans les thématiques de femme à femmes.

Mon premier titre "En finir avec vos fuites urinaires" s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge, de quelques gouttes à de l'urine en filet...

Les autres titres ? En couveuse.

La particularité de La Concrète ? Le(s) titre(s) s'achète(nt) uniquement sur Internet par téléchargement. Ainsi, le livre numérique (format PDF et audio MP3) est, après une commande sécurisée, immédiatement à disposition sur tous les supports (ordinateur, mobile, tablette).

La Concrète, c'est aussi l'ouverture sur de nouvelles collaborations et affiliations.

Fabienne Crinon

06 19 71 44 14

la.concrete@hotmail.com

https://editionslaconcrete.kneo.me/



Mes compétences :

Communication

Automobile

Organisation

Presse

Mode

Décoration

Gastronomie

Relations Publiques