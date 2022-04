Fabienne CROISY

Depuis mon enfance j'ai une passion ...la cuisine..... ma vie professionnelle a commencé en septembre 1989 comme électricien de bord dans les sous marins...... puis diplôme en logistique puis RH..... depuis 2006 je suis arrivée sur Toulouse et ma passion pour la cuisine à refait surface grâce à de jolies rencontres.....

Aujourd'hui j'ai ma petite entreprise Aux délices de Normandie et je fais mes recettes sud et ouest !!!!!

Au plaisir de vous les faire découvrir !!!!