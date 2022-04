Fabienne CUNY

14 ans d'expérience dans la mise en œuvre de dispositifs en application des politiques de lutte contre l'exclusion

* Technique d'entretien, pratique de tests et logiciels d'orientation

* Analyse de parcours, information, conseil et orientation

* Recrutement, suivi en stage et/ou en emploi, analyse de poste, évaluation des compétences

* Développement de dispositifs d'insertion et de lieux d'information

* Montage et animation de campagnes de prévention et de communication

* Conception de supports pédagogiques, animation de séquences de formation et d'ateliers pour développer l'autonomie et l'employabilité des bénéficiaires

* Développement de partenariats en matière de santé, logement, transport, garde d'enfant, justice, surendettement, formation, emploi et citoyenneté

* Analyse de pratiques et de résultats

* Gestion d'équipe, lutte contre l'absentéisme, élaboration de plans de formation et aide à la professionnalisation des pratiques

* Bilans individualisés, attestations d'acquis et rapports d'activités