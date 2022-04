Fabienne DE BÉNÉDETTI

Après une expérience de chef d'entreprise, je suis aujourd'hui en formation au centre TALIS à Bordeaux, pour un titre professionnel de secrétaire-comptable. Au quotidien, avec l'aide de mes formateurs, je réactualise mes compétences dans les domaines informatique, administratif, gestion commerciale, logistique et comptable et je vais acquérir celles nécessaires pour la gestion du personnel et de la paie. Très à l'aise sur les logiciels Word, Excel, Ciel gestion et comptabilité, j'ai également des notions sur Ciel paie, Isavigne et Ulys.

Je recherche une PME dans laquelle je vais m'investir et apporter toutes mes compétences. Mes qualités acquises durant mes activités dans le milieu du commerce, seront un plus pour cette entreprise et ses missions confiées. Sachant intégrer facilement une équipe existante, je saurai apporter un plus à son savoir-faire.





Mes compétences :

CIEL Gestion commerciale

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Comptabilité générale

Ciel Compta

Administratif

GESTION COMMERCIALE, LOGISTIQUE