Fabienne DELATTRE

Dans l'événementiel depuis plus de 10 ans, nous sommes solidement implantés et nous cherchons à développer notre activité en recrutant de nouveaux collaborateurs freelance:

Missions:

-Transport et installation de dispositifs (photobooth, borne photo...) sur les lieux d'événements.

-Assistance des personnes à l'utilisation et à la participation a l'animation

-Mise a disposition des accessoires et déguisements selon la thématique de la soirée.

-Désinstallation et restitution du matériel au siège de la société sis à Vauréal.



Requis:

-Connaissance en informatique soft/hard.

-Dynamique et sens du contact.

-Permis de conduire et véhicule souhaité.



Rémunérations:

Entre 150€ et 300€ selon la durée de l'animation (entre 3 et 6h).