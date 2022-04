Fabienne DELATTRE

Depuis plus de 25 ans, la création de parfums est une affaire de tradition dans l’entreprise LR Health & Beauty Systems. La star-box et les autres parfums de LR se distinguent par une excellente qualité des fragrances, des composants sélect...ionnés, une haute teneur en huiles parfumées et une durée de tenue approuvée. Ces caractéristiques ont permis à LR de s’établir au niveau international en tant que partenaire performant du secteur de la création de parfums. Il n’est donc pas surprenant que des stars internationales s’adressent désormais directement à LR lorsqu’elles souhaitent concevoir leur propre ligne de parfum. Des stars telles que Bruce Willis, Marcus Schenkenberg et les Desperate Housewives comptent parmi les célèbres star-box, tout comme Heidi Klum, Michael Schumacher, Boris Becker et Ralf Moeller.



Qu’est-ce qui rend les parfums LR si uniques ?

1.Une tenue contrôlée par « Dermatest »

2.Des parfums star-box exclusifs : peu de créateurs peuvent se targuer de compter autant de parfums de stars dans leurs gammes que LR

3.Une collaboration avec les parfumeries les plus renommées au monde

4.Un très bon rapport qualité-prix

5.Des gammes complètes, allant de l’eau de parfum au gel douche

6.Des standards de qualité allemands



Parfum de Stars / Homme & Femme

Maquillage, Vernis à ongles, Soins pour cheveux, Crème solaire, Soins de peau & du Corps pour toute la Famille, Gamme Aloès Vera Sans parabène & Bio, Soin Anti allergique pour Bébé , Soin pour Animaux domestique, Complément alimentaire , Sans Gluten & Sans lactose

