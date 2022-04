Fabienne DOMENECH

Dynamique, impliquée, très opérationnelle, j'ai acquis une forte expérience sur l'amélioration du bas de bilan.

De ce fait, j'aime apporter mon expérience à des structure de taille humaine, type grosse PME et/ou filiale de groupe.

Au cours de ces 25 dernières années, j'ai évolué plus précisément dans le secteur de la distribution et plus récemment dans le secteur informatique.

De tempérament volontaire, j'ai eu l'opportunité de mener des missions de transition qui m'ont permis de tester ma capacité d'adaptation à appréhender les problématiques de l'entreprise, qu'elles soient opérationnelles, organisationnelles ou humaines et proposer des solutions pragmatiques, assurer leur mise en place et garantir le succès.

Ces missions ont été de vraies révélations pour moi, aussi j'ai décidé de consacrer ces prochaines dix années à la conduite de projets, quels qu'ils soient à travers des missions de transition.

Je reste très sensible aux valeurs et à la culture de l'entreprise qui sont déterminantes à mon épanouissement au sein de cette dernière pour mener avec succès le projet qui m'est confié.

Actuellement en recherche, si mon profil vous intéresse, alors n'hésitez plus et contactez moi, je serai ravie d'écouter, lire votre problématique et échanger avec vous.

A très vite



Mes compétences :

Audit et Contrôle Interne

BFR

Contrôle de gestion

dynamique

Esprit analytique

Impliquée

Rigoureuse

Sociable

Trésorerie

Gestion de projet

Réorganisation services financiers

Conduite du changement