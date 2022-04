Fabienne DUMONT

Maîtrise des techniques de vente et de négociation, de communication en vue de réaliser des ventes

Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement d'équipe

Maîtrise des méthodes de réalisation et d'analyse d'un business plan en vue de comprendre les choix stratégiques de l'entreprise

Maîtrise des techniques de conception d'ingenierie de formation et d'ingenerie pédagogique



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Formation

Management

Formation professionnelle