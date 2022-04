Fabienne DUPERRIER

J'ai 47 ans, issue d'une forte expérience dans la relation clients.

En lien avec le Chef des Ventes et le Responsable Production, je suis en charge de la "satisfaction client" :

- assurer le lien entre le commerce, la production et le client

- réponse aux réclamations

- accompagnement des commerciaux en cas de litiges

- détection et suivi des opérations à risque

- suivi des plans d'action qualité

- animation de la partie QS en réunion co, réunion prod et CODIB.

- ouverture des dossiers contentieux



Mes compétences :

Chauffage

Commercial

facturation

Gestionnaire

LITIGES

Logistique

Service après vente

Vente