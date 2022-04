Dynamique, organisée et autonome, appréciant le travail en équipe, le sens du contact, je souhaite valoriser mon expérience et donner de la hauteur à mon parcours professionnel, en élargissant mes responsabilités vers un nouveau challenge, sur les plans managérial et commercial.



Mes compétences :

Persévérance

Commerciale

Management plateaux téléphoniques

Ethique

Dynamique

Autonome