Je me prénomme Fabienne Dupuich avec Fally comme nom d'artiste . Je suis âgée de 40 ans pour avoir comme date de naissance le 13 février 19744 . Et oui je suis un verseau . J'habite Don un petit village proche de Lille . Je suis une femme brune aux yeux verts, très souriante et agréable . Toujours prête à rendre service aux autres . Ayant été victime d'un accident de la voie public, j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés pour revenir avec toutes mes " capacités " .Aussi je vis la vie à 200 % et profite de toutes les " expériences " de la vie . Et je souhaite faire profiter le public de moments de bonheur, de joie et de plaisir !!