Fabienne DUPUIJ

J'accompagne depuis 2013 mes clients vers une transformation profonde de leur relation à l'argent et je me réjouis de les voir découvrir leur puissance intérieure là où ils se croyaient sans solution .

Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneures, passionnées par leur job, avec un coaching de transformation vers la souveraineté sur leurs choix et leur emploi du temps, afin qu'elles soient affirmées sur leur valeur et claires dans leurs objectifs.

• Experte sur la question de la relation à l'argent et ses liens avec le reste de notre vie matérielle, je vous aide à voir que tout est lié : argent, valeur, confiance en soi et en la vie, émotions, sexualité, relations (pro, perso, couple)

• Entrepreneure, je crée en 2015 l'école de l'argent : coaching financier, coaching business, moneythérapie, accompagnement à la réussite, stages, formations, conférences, ateliers,

• Utopiste en action, je m'intéresse aux failles de notre système monétaire (pauvreté, rareté, accroissement de la dette, ...) et aux initiatives qui proposent des solutions : monnaies alternatives, comptabilité "durable", consomm'action (ou comment changer le monde avec son porte-monnaie)

• Auteure, j'ai publié BIC - Bien Irrésistiblement Commun, et j’écris par ailleurs des articles, des fictions, et des nouvelles érotiques qui inspirent mon imaginaire,

Les mots sont le lien entre mon métier et ma passion d'écrire : changer de mots pour décrire la réalité, c'est changer nos croyances, déverrouiller les possibles et changer de vie !

• Mes projets : écrire un best-seller, changer la place de l'argent dans le monde ;-)

• Mes talents : ma présence, une écoute active, intuitive et bienveillante pour faire évoluer en douceur les questions difficiles !



Pour travailler avec moi, rien de plus simple, demandez moi un rendez-vous gratuit :-)



Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Spectacle vivant

Coordination

Organisation

Culture

Administration

Gestion de projet

Coaching